Scoop-Hyundai i10 : un restylage pour 2023.

Si les mini-citadines n’ont plus la cote auprès de nombreux constructeurs, certains y croient encore. C’est le cas de Toyota qui a lancé récemment sa Toyota Aygo X ou des deux constructeurs coréens, Hyundai et Kia qui ont chacun une mini-citadine dans leur catalogue. Pour Kia, il s’agit de la Kia Picanto, chez Hyundai c’est la Hyundai i10. Une Hyundai i10 dont la dernière génération a été lancée en 2020 et qui va bénéficier d’un restylage dans le courant de l’année prochaine.

Un prototype de cette Hyundai i10 restylé vient d’être surpris par nos chasseurs de scoop. Bien camouflée à l’avant comme à l’arrière et aussi sur les côtés, la mini-citadine coréenne ne laisse entrevoir que de petites parties de carrosserie. Cependant on découvre à l’avant que les feux de jour ont été modifiés tout comme la calandre, tandis que les jantes alliage de cette auto laissent apparaître un nouveau dessin.

Pour ce qui concerne la partie arrière, les modifications sont plus difficiles à distinguer. Il semble cependant que le graphisme intérieur des feux a été changé. Impossible de savoir aujourd’hui si l’habitacle a été modifié, mais s’il y a modifications, elles pourraient concerner les matériaux de l’habitacle, l’interface d’infodivertissement. L’habitacle de la Hyundai i10 étant moderne, les changements devraient être limités. On devrait en savoir plus dans les prochaines semaines, lorsque d’autres prototypes sortiront sur route ouverte.