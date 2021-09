Scoop : la future Volkswagen Passat électrique surprise

Les gammes Passat et Arteon ne vont pas mourir avec le bannissement du moteur à combustion chez Volkswagen. Fin 2019, déjà, la marque annonçait la succession avec le concept ID Space Vizzion, symbole du renouveau pour le haut de gamme VW. Il s'agissait alors d'un shooting brake très élancé, aux lignes assez novatrices pour Volkswagen et éloignées de ce que l'on peut voir aujourd'hui sur les Passat ou Arteon.

Ce fut surtout l'occasion pour Volkswagen de poser les jalons de la nouvelle vie des routières lorsqu'elles passeront à l'électrique. Plus tôt dans l'année, Volkswagen a débuté la production des prototypes en Chine, où seront produites ces autos, avant tout prisées par les clients chinois. L'histoire ne dit pas si une produciton européenne est envisagée où bien si l'Europe aura droit à des modèles d'import. Il semblerait toutefois que l'usine allemande d'Emden soit réquisitionnée pour l'assemblage de ce haut de gamme.

Les premiers prototypes ont enfin pris la lumière comme le montrent nos photos. Il s'agit de la variante berline de l'Aero B (le nom de code du projet). Les portes-à-faux sont plus courts que sur une Passat, signe que Volkswagen a tout fait pour maximiser l'espace à bord pour cette auto développée, on le rappelle, sur une plateforme MEB forcément très étirée.

Côté batterie, les modèles les plus généreusement dotés auront droit à environ 80 kWh et à la double motorisation de plus de 300 ch. Mais en entrée de gamme, cette Passat, qui pourrait prendre le nom "ID.7", sera une propulsion : une première dans l'histoire de l'auto, avec plus de 200 ch aux roues arrière.