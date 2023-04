Scoop – Lamborghini Urus : il se convertit à l’hybride

Avant de passer au tout électrique lors de son renouvellement en 2029, le Lamborghini Urus va passer par la case restylage et accueillir une nouvelle version qui sera hybride rechargeable. À la différence de la Lamborghini Revuelto à V12 hybride rechargeable qui vient d'être présentée, c'est un moteur V8 hybride rechargeable qui officiera sous le capot du Lamborghini Urus. Ce modèle vient d'être surpris lors de ses essais près du cercle polaire.

Par rapport à l’Urus à moteur V8 de 650 ch (666 ch dans sa version « Performante »), la version hybride rechargeable devrait afficher grâce à l’apport d’un ou de deux moteurs électriques jusqu’à 700 ch. Il pourrait y avoir également une version encore plus « décoiffante » de 800 ch, afin que ce modèle reste le plus puissant des SUV sur le marché.

Cette version hybride se distingue de la version thermique par sa deuxième trappe de carburant (plus précisément de prise de recharge) à l’arrière sur l’aile gauche. D’autres éléments sont différents, certains peuvent être associés au restylage, comme le bouclier redessiné à l’avant, les prises d’air modifiées et le becquet en bout de toit à l’arrière…

Une débauche de puissance qui pourrait également arriver sur la version thermique du Lamborghini Urus dont le V8 4.0 de 650 ch pourrait recevoir l’apport de plusieurs dizaines de chevaux supplémentaires, déjà la version « Performante » affiche 666 ch, mais le préparateur allemand ABT arrive à extirper 710 ch du SUV italien, il est fort probable que le constructeur Lamborghini parvienne à faire de même. On en saura plus vers la fin de cette année, lorsque la version restylée et la variante hybride plug-in seront présentées.