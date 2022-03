Scoop - Le futur Audi Q5 surpris pour la première fois

Les metteurs au point d'Audi ont des semaines chargées. Plusieurs grosses nouveautés de la marque aux anneaux arpentent en ce moment les routes du globe, dont la prochaine A4 et l'inédite A6 électrique. Et voici à présent la nouvelle génération du Q5, surpris pour la première fois avec sa carrosserie définitive.

À travers le camouflage, on devine des lignes qui évoluent de manière notable, avec visiblement l'intention de donner un air plus musclé au Q5. L'actuelle génération est apparue en 2016 avec un look trop sage, un défaut en partie corrigé par le restylage.

Ainsi, au niveau du visage, le capot plonge moins, le regard se fait plus acéré et la calandre est élargie. On devine aussi des prises d'air verticales sur les côtés. De profil, le vitrage un peu relevé au niveau de la custode apporte une touche de dynamisme. À l'arrière, il y aura un changement important : l'abandon du hayon qui englobe intégralement les feux. Ceux-ci seront désormais coupés en deux et devraient former un bandeau.

Le prochain Q5 sera dérivé techniquement de la nouvelle A4. Les deux modèles devraient partager leur planche de bord. La plate-forme sera aussi commune, une évolution de l'actuelle MLB. Alors qu'Audi prépare un nouveau SUV électrique Q6 e-tron, le Q5 continuera de miser sur le thermique afin de jouer la complémentarité. Il mettra toutefois l'accent sur l'hybride rechargeable. Les blocs non rechargeables devraient généraliser la micro-hybridation.

Ce nouveau Q5 sera dévoilé dans le courant de l'année 2023.