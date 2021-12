Scoop - Future Audi A4 : première sortie

Il est temps pour l'Audi A4 de passer le relais à la jeunesse. La berline se fait désormais domine en Europe par la Volkswagen Passat, mais aussi par les Tesla Model 3 et BMW Série 3. La Classe C devrait également passer devant l'A4 puisque le modèle à l'étoile vient d'être renouvelé.

Traditionnellement, l'A4 a toujours eu du mal face à ses rivales directes, mais n'espérez pas encore de révolution pour la nouvelle A4 : la génération B10 conservera les moteurs thermiques, pour la dernière fois de son histoire avant de passer au tout électrique (rappelons qu'Audi abandonnera totalement le thermique en 2033). La grosse nouveauté pour l'A4 devrait être l'apparition de l'hybridation rechargeable TFSI-e y compris, potentiellement, sur la prochaine RS4.

Audi s'appuiera également sur la plateforme PPE pour proposer une inédite A4 électrique. Un choix pertinent alors que l'on attend toujours une Série 3 ou une Classe C zéro émission chez la concurrence.

La nouvelle A4 devrait probablement être dévoilée dans un premier temps en version break, puisque c'est la carrosserie préférée de nombreux marchés d'Europe du Nord et de l'Est, où l'A4 se vend le mieux. Le design est en évolution avec une calandre nettement plus large et un "single frame" généreux rappelant la signature visuelle de la grande soeur A6.