Scoop - Le futur BMW X1 aura sa version sportive

Gros programme pour BMW en 2022. En plus de la Série 7, la marque bavaroise va renouveler le X1. Et si la grande berline est importante pour l'image, le SUV compact est crucial pour les volumes de ventes.

Preuve que ce remplacement est un sujet délicat : la marque ne prendra pas de risque sur le plan du style, alors qu'elle s'apprête à révolutionner le visage de la Série 7. Sur ce prototype surpris par notre chasseur de scoops, on devine à travers le camouflage des lignes qui évoluent en douceur.

La calandre se fera plus affirmée, sans pour autant devenir hypertrophiée. Les optiques s'étireront le long du capot. À l'arrière, les feux auront un aspect plus horizontal, jusqu'à la plaque d'immatriculation. On remarque les nouvelles poignées de porte, mieux fondues dans la carrosserie, ce qui améliore l'aérodynamisme.

La gamme de motorisations va connaître plusieurs changements importants. L'événement, ce sera bien sûr l'arrivée d'une version 100 % électrique, confirmée par BMW. Mais ce n'est pas tout : comme on le voit avec les quatre sorties d'échappement de ce prototype, le X1 va se mettre au sport. S'il n'est pas question d'une "vraie" version M, il y aura une déclinaison M35i. Sur la Série 1, cette variante est dotée d'un bloc quatre cylindres de 306 ch.

Comme le veut BMW pour ses nouveaux modèles, le futur X1 répondra ainsi à toutes les attentes de la clientèle.