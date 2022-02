Scoop - Le nouveau Range Rover Sport bientôt au point

À l'automne dernier, Land Rover a présenté la cinquième génération du Range Rover. En matière d'image, c'est le fleuron de la gamme. Mais pour les volumes de ventes, sa déclinaison Sport est bien plus importante. Pas question donc de trop traîner pour la lancer.

La nouvelle génération du Sport sera bientôt prête. Notre chasseur de scoops a surpris un exemplaire au camouflage plus léger, qui suit bien les formes de la carrosserie. Comme son nom le suggère, le Sport se distingue du Range avec une silhouette plus dynamique. Il n'est toutefois pas encore question de s'inspirer des SUV coupés et de singer le BMW X6.

Le Sport va plutôt miser sur un gabarit plus compact, à l'échelle d'un Range bien sûr, le nouveau modèle classique mesurant 5,05 mètres de longueur. Le Sport devrait être plus court d'une quinzaine de centimètres. Si l'avant profite de phares et d'une calandre plus fins, la différence sur le plan esthétique se verra surtout à l'arrière. À travers le camouflage, on voit que les feux vont en direction des ailes. La plaque d'immatriculation est aussi abaissée.

Évidemment, la partie technique sera calquée sur celle du nouveau Range. On retrouvera la nouvelle base MLA, qui fait la part belle à l'aluminium. Le choix de motorisations sera aussi semblable, avec toujours de classiques essence et diesel, mais surtout deux variantes hybrides rechargeables, qui seront plébiscitées en France pour éviter le malus. Le Sport doit tout de même se distinguer de son grand frère par des réglages plus dynamiques.