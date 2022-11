Scoop – Mercedes CLE Cabriolet : elle se dévoile… un peu

Il est bon de rappeler que Mercedes veut diminuer la voilure en ce qui concerne ses modèles thermiques tout en augmentant ses investissements sur l’offre électrique. Ainsi les Mercedes Classe C et Mercedes Classe E Coupés et Cabriolets vont être remplacées par une Mercedes CLE Cabriolet et une Mercedes CLE Coupé.

C’est la Mercedes CLE Cabriolet qui vient d’être surprise sur la route. Et comme la découverte de la voiture de série est de plus en plus proche (le modèle définitif sera dévoilé courant 2023), les prototypes entament leur effeuillage. On voit ainsi apparaître sur les photos, la belle capote en toile, et les détails d’architecture des projecteurs à l’avant ainsi que ceux des feux arrière. Il n’y a plus non plus d’éléments en plastique disséminés sous le camouflage afin de modifier la ligne de la voiture.

Reprenant la base technique de la future Mercedes Classe E, ce cabriolet Mercedes CLE utilisera également les mêmes motorisations que la grande berline. Sous son capot on devrait retrouver des blocs essence et diesels, tous micro-hybrides, de l’hybride rechargeable (essence + électrique, plus d’offre diesel + électrique) avec une autonomie électrique en hausse, proche des 100 km.