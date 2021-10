Scoop - Mercedes EQE SUV : aux côtés du GLE

Chez Mercedes, l'électrification prend différentes formes. Il va en effet exister plusieurs plateformes spécifiques pour les modèles 100 % électriques : une pour les AMG, une autre pour les vans, une future plateforme MMA (Mercedes Modular Architecture) pour les compactes, et enfin la remplaçante de l'actuelle EVA2, utilisée pour le haut de gamme électrique.

Les grandes routières zéro émission à l'étoile tiendront donc jusqu'en 2025, date de renouvellement complet de la plateforme. Et après l'EQS, puis l'EQE récemment dévoilée, Mercedes lancera deux grands SUV : EQS et EQE.

Les deux partageront de nombreux composants mais se démarqueront par des détails de style, des équipements, et surtout par le gabarit. L'EQE vient justement d'être surpris par notre photographe, avec son design définitif.

Sans grande surprise, nous retrouvons le design tout en courbes douces et sans angles marqués. L'EQE SUV se démarquera de l'EQS SUV par des porte-à-faux réduits et un pavillon qui ne plonge pas sur l'arrière. Côté technique, l'EQE SUV partagera ses motorisations et batteries avec la berline EQE : 90 kWh de capacité, et un moteur de 215 kW sur le train arrière, avant l'arrivée des versions quatre roues motrices.