Scoop – Mini Countryman : pris par surprise

Le futur SUV Mini Countryman devrait être présenté par la marque anglaise à l’automne. C’est pourquoi Mini s’est décidé à réaliser une séance photo de son nouveau modèle. Celle-ci a été réalisée aux États-Unis dans le plus grand secret. C’était sans compter sur un chasseur de scoop qui a dégainé très vite son appareil pour immortaliser la scène.

Pris sous toutes les coutures, le nouveau Mini Countryman dévoile ses secrets. On découvre la nouvelle calandre, les nouveaux phares avec clignotants intégrés dans les feux de jour, les nouveaux feux arrière, la ligne de toit plus fuyante que sur l'actuel modèle, des poignées affleurantes… Au niveau de la vitre de custode, on découvre également un intéressant élément de design qui y a été ajouté.

Allure plus moderne pour ce nouveau modèle qui conserve son lettrage Countryman sur le hayon, avec l’ajout d’un « S » ce qui semble vouloir dire qu’il s’agit de la version Cooper S du Countryman. Ce modèle sera proposé avec des blocs thermiques, des motorisations hybrides rechargeables, mais aussi une motorisation 100 % électrique. Conçu sur la base du nouveau BMW X1, le SUV Mini Countryman sera produit comme lui à Leipzig en Allemagne. La présentation de ce modèle est prévue pour l’automne, la mise en production débutera en fin d’année, la commercialisation et les premières livraisons sont prévues pour le début 2024.