Le Countryman, une Mini de moins en moins mini. Alors que le premier modèle mesurait 4,10 mètres, la seconde génération s'étire sur 4,30 mètres. Et la prochaine devrait encore bien grandir. C'est en tout cas l'impression que nous donne ce modèle camouflé surpris par notre chasseur de scoops.

Le Countryman numéro 3, attendu dans les concessions d'ici la fin 2023, pourrait dépasser 4,40 mètres, soit un gabarit semblable avec le BMW X1, cousin technique. D'ailleurs la prochaine génération du SUV Mini sera produite dans l'usine BMW de Leipzig.

Pour Mini, l'idée est de mieux capter le client sur le segment des véhicules compacts. C'est le cœur du marché européen. C'est aussi une manière de mieux séduire des Américains pour qui plus c'est gros mieux c'est. Pour ceux qui préfèrent les petits véhicules, pas de panique, la marque prépare un nouveau crossover urbain, qui reprendrait ainsi le gabarit du premier Countryman.

Outre la taille, il y a un autre aspect où il va y avoir du changement : le style. Certes, la silhouette générale ne sera pas révolutionnée, comme on le voit avec ce modèle. On retrouve des éléments incontournables de Mini, notamment le pare-brise assez relevé et le vitrage dessiné d'un bloc, donnant ainsi l'impression d'un toit flottant.

Mais en regardant de plus près, on devine des éléments de style inédits, notamment des optiques anguleuses. Certes, le Countryman se distingue déjà dans la gamme avec des phares qui ne sont pas circulaires. Ici, ils prennent presque un aspect carré !

Autre nouveauté importante, sous le capot : en plus des moteurs thermiques, le prochain Countryman proposera une version 100 % électrique. Toutefois, avec quatre sorties d'échappement, le modèle photographié ici n'est pas cette déclinaison zéro émission !