Scoop - Mitsubishi L200 : la nouvelle génération arrive

En France alors que le marché du pick-up est limité à une dizaine de milliers de véhicules vendus par an, Mitsubishi compte bien lancer la nouvelle génération de son pick-up L200 chez nous l’an prochain afin de prendre quelques parts de marché. Avec le Mitsubishi L200, en matière de génération on s’y perd. Pour la France, il s’agit de la quatrième, la première ayant fait son apparition en 1994, la deuxième en 2004, quant à la troisième, qui est toujours en vente, elle est arrivée en 2015. Pour le constructeur japonais, ce nouveau L200 qui se prépare est de sixième génération et cela même si on a pu qualifier en Europe de sixième génération, le gros restylage effectué 2019.

Reprenons donc avec cette nouvelle et sixième génération du L200, dont le constructeur japonais attend beaucoup, mais il n’est pas le seul. En effet, depuis qu’il est intégré au sein de l’Alliance Renault/Nissan, Mitsubishi travaille aussi pour ses petits copains et le Mitsubishi L200 devrait prêter sa base au futur Nissan Navarra mais aussi à la future génération du Renault Alaskan qui jusque-là utilisait la base du Nissan Navarra.

Base commune et sans aucun doute motorisations communes pour le trio de pick-up de l’Alliance et à ce sujet il pourrait y avoir de la nouveauté avec l’arrivée d’une motorisation hybride rechargeable sous le capot du Mitsubishi L200. L’offre d’équipement devrait également progresser avec une multiplication des aides à la conduite.