Scoop – Porsche K1 : le SUV sept places en avance !

Le prototype du grand SUV à sept places de Porsche circule en ce moment même avec un camouflage pratiquement intégral. Seuls les projecteurs et les feux arrière apparaissent, et ceux-ci sont selon nos chasseurs de scoop des éléments définitifs. À propos de ce modèle, on a déjà quelques informations qui proviennent de chez Porsche. Tout d’abord, il s’agit du projet K1, ce n’est donc pas le nom définitif du modèle. De plus, ce modèle sera suffisamment spacieux pour accueillir dans son habitacle jusqu’à sept personnes et il se placera au-dessus du Porsche Cayenne dans la gamme du constructeur.

Sur le plan technique, on sait aussi que ce modèle utilisera la nouvelle plateforme SSP Sport développée par Porsche et Audi pour les modèles électriques haut de gamme. Porsche a indiqué que ce K1 ne rentrerait en production qu’en 2027, ce qui étonne nos chasseurs de scoop qui ont découvert sur ce prototype les projecteurs et les feux du modèle de série. C’est pourquoi nous pensons que la présentation de ce modèle de série pourrait avoir lieu dès l’année prochaine et la commercialisation en 2026.

En ce qui concerne la puissance du Porsche K1, on évoque une puissance maximale de l’ordre de 1 000 ch avec les plus grosses batteries disponibles sur le marché pour disposer d’une autonomie proche des 700 kilomètres. La puissance pourrait même être plus élevée, la plateforme SSP pouvant accepter une puissance de 1 700 ch ! En ce qui concerne le style du modèle, il est difficile de se faire une idée définitive avec ce prototype camouflé, dont le profil est différent de l'esquisse présentée par Porsche même si cela reste très dynamique. Ce que l’on voit c’est que ce modèle dispose d’un grand empattement (c'est un sept places) et qu'il n’est pas très haut. Sportif, ce modèle devra être capable de belles performances sur le goudron, mais aussi en tout-terrain.