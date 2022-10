Scoop – Q 6 e-tron RS : performance sur le « Ring »

La prochaine génération d’Audi Q5 se nommera Audi Q6 et sera 100 % électrique. Pendant un moment les Q5 et Q6 devrait coexister avant que le modèle thermique ne disparaisse en Europe. Les futurs Q 6 e-tron (Audi Q 6 e-tron et Audi Q 6 e-tron Sportback) se déplacent encore très camouflés, car le lancement de ces modèles a pris un peu de retard et ils ne seront disponibles qu’au printemps 2023. Plus tard arrivera une version très performante reprenant la dénomination RS, c’est elle qui a été surprise sur le circuit du Nürburgring.

Ce modèle Audi Q 6 e-tron RS devrait disposer d’une puissance de 600 ch grâce à l’installation de deux électromoteurs (un sur chaque essieu) afin de disposer d’une transmission de la puissance sur les quatre roues. Ce modèle bénéficiera de la nouvelle plateforme PPE issue du partenariat entre Audi et Porsche (c’est celle qui équipera le futur Porsche Macan EV). Une base qui dispose d’une technologie 800 V permettant de profiter d’une charge très rapide. Ce véhicule utilisera également de batteries de forte capacité afin d'afficher une bonne autonomie, on parle de 800 km.

Alors que le camouflage cache les formes de ce nouveau modèle, il y a de grandes chances que le style de l’Audi Q 6 e-tron soit proche de celui du concept,-car présenté au Salon de Shanghai 2021 et qui se nommait tout simplement Audi Concept Shanghai. Il devrait aussi, comme ce dernier, mesurer 4,87 m de long. Enfin, par rapport au Q 6 e-tron « normal », la version RS se démarquera par une face avant différente, plus agressive et des éléments aérodynamiques la rendant plus sportive.