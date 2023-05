La famille du Renault Austral ne cesse de s’élargir. Alors que l’Austral sept places qui se nomme Renault Espace vient de faire ses débuts voilà que s’approche la variante de carrosserie « coupé » du modèle à cinq places dont on ne connaît pas encore le nom. Certains avancent celui d’Avantime, mais vu le peu de réussite de ce modèle des années 2000, on se demande si Renault le ressortira de la naphtaline.

Peu importe comment se nommera ce futur modèle, sur les dernières photos de nos chasseurs de scoop on se rend compte que chez Renault on s’active pour que ce SUV coupé soit fin prêt pour sa commercialisation au printemps 2024. Mais on aura l’occasion de découvrir son design dans le courant de l’été lors de sa première présentation publique.

D’une longueur de 4,70 m environ, ce modèle affichera un profil dynamique avec une ligne de toit fuyante prolongée d’un becquet et des montants arrière très inclinés. Il aura droit à quatre roues directrices et des motorisations assez puissantes. Ainsi, il devrait inaugurer une nouvelle motorisation hybride rechargeable de 280 ch, tandis que la motorisation hybride de 200 ch de l’Austral sera aussi de la partie.

Avec ce modèle, l’objectif de Renault est clair, la marque veut concurrencer bien entendu le Peugeot 408 mais aussi se frotter à des modèles allemands premium comme les BMW X4, Mercedes GLC Coupé et Audi Q5 Sportback. C’est pourquoi le constructeur français soignera le style de ce modèle, son comportement routier avec des réglages des trains roulants spécifiques. Tandis que la présentation intérieure devrait être égale à ce que propose la concurrence allemande.