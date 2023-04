Scoop – Renault Clio 5 Phase 2 : derniers essais

De la Renault Clio 5 restylée nous avons eu un aperçu dernièrement avec des photos de cette auto surprise dans la rue en plein tournage vidéo. On sait déjà que la face avant va subir un profond changement en s’inspirant du style du concept-car Renault Scénic Concept Vision du dernier Mondial de l’auto. Ainsi la Renault Clio 5 va recevoir des feux de jour proche de ceux du concept, ainsi que des projecteurs effilés.

En ce qui concerne la partie arrière, sur la voiture d’essai camouflée, on se rend également compte qu’il y a quelques changements avec les feux (architecture intérieure) et le bouclier qui sont remaniés. Cette Renault Clio 5 Phase 2 va devenir une Colt chez Mitsubishi, la marque japonaise incorporant cette citadine dans sa gamme en installant sur la calandre et sur la poupe son propre logo. La citadine française devrait être commercialisée cet été, la citadine japonaise attendra sans doute l’automne pour faire de même.

À bord peu de modifications, l’écran tactile devrait cependant voir sa taille progresser en entrée de gamme, tandis que des commandes manuelles façon Austral devraient apparaître en bas de la dalle numérique. Sous le capot, on devrait voir apparaître le nouveau moteur 1.2 TCe de 130 ch avec micro-hybridation inauguré par le Renault Austral.