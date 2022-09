Scoop - Skoda Kodiaq : du changement pour bientôt ?

Le Skoda Kodiaq est le grand SUV familial de Skoda capable de transporter jusqu’à sept personnes. Cela fait seulement cinq ans qu’il est sur le marché et il a été restylé en 2021. La présence sur la route de véhicules camouflés indique que le Skoda Kodiaq pourrait changer prochainement. Nouveau restylage ou nouvelle génération ? On en est encore au stade des suppositions.

La découverte il y a quelques semaines du concept-car Skoda Vision S indique d’une part que la marque va créer un nouveau SUV électrique capable de transporter sept personnes et aussi que l’identité stylistique du constructeur tchèque va changer. Est-ce pour cela que la marque s’active pour remplacer au plus vite son modèle qui est le plus ancien de sa gamme des SUV ? Cela pourrait être la raison qui conduit aujourd’hui les hommes de Skoda à tester des prototypes camouflés de Skoda Kodiaq.

Ces essais sur route ouverte montrent des véhicules avec des éléments de carrosserie camouflés à l’avant comme à l’arrière. Si selon nos chasseurs de scoop, ces essais sont avant tout pour tester des modifications sur le châssis, on se rend compte que sous les camouflages, on distingue une calandre plus grande et affichant une nouvelle forme, de nouveaux phares et des boucliers modifiés. Il faut aussi dire que le restylage de 2021 avait été très léger avec l’apparition de feux Matrix LED, d’un habitacle mis au goût du jour en matière de confort et de technologies. Un nouveau restylage plus profond pourrait permettre à ce modèle de continuer sa route en attendant son remplacement en 2024 ou 2025.