Scoop - Skoda Scala : restylage a minima.

Malgré d’indéniables qualités, la Skoda Scala est à la peine en France. Il faut dire que le segment des berlines compactes est ultra-concurrentiel en Europe. En France c’est un trio de berlines françaises qui domine avec dans l’ordre, Peugeot 308, Renault Mégane et Citroën C4 et les berlines étrangères comme la Volkswagen Golf sont également bien placées. Lancée en 2019, la berline compacte tchèque compte sur son prochain restylage pour espérer relancer ses ventes et ce sont les prototypes camouflés de cette version restylée qui ont été photographiés sur les routes sinueuses des Alpes.

Mais il n’est pas sûr que ce lifting change la donne et permette à la berline compacte tchèque de se rapprocher du haut du classement de la catégorie en France. Car en regardant attentivement les prototypes on se rend compte que les modifications, en ce qui concerne le style de l’auto, seront minimes. Ce sont les projecteurs qui devraient voir leur architecture intérieure remaniée, les boucliers qui devraient être en partie modifiés avec de nouvelles prises d’air à l’avant et des petites modifications au niveau du pare-chocs arrière.

Les autres modifications de ce modèle restylé pourraient concerner une évolution de l’équipement proposé, avec une mise à niveau du système multimédia et des aides à la conduite. Il pourrait y avoir aussi une nouvelle motorisation sous le capot de la Skoda Scala, il s’agit du bloc microhybridé essence des Seat León et Volkswagen Golf, le 1.5 eTSI de 150 ch. Un moteur qui est muni d’un alternodémarreur de 48 V associé à une batterie de 48V. Cela permettrait à la berline tchèque de diminuer sa consommation avec le moteur le plus performant de sa gamme. Rappelons que le Skoda Scala ne dispose que de motorisations essence (et une fonctionnant au gaz naturel GNV) et n’a plus de diesel sous son capot et que cela ne changera pas avec la version restylée.

Si les modifications sont minimes, c’est qu’il se murmure de plus en plus que la Skoda Scala ne serait pas renouvelée en 2025, la marque tchèque préférant investir dans les SUV et l’électrique. De plus, la Scala qui n’est qu’une citadine allongée la faisant ressembler à une compacte, utilise la plateforme modulaire MQB A0 (utilisée par les Volkswagen Polo et Seat Ibiza), une base technique qui devrait tôt ou tard disparaître. Nous devrions en savoir plus en fin d’année lorsque la Skoda Scala restylée sera dévoilée. Quant à la commercialisation de ce modèle, il devrait avoir lieu au début de l’année 2023.