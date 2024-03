Scoop – Toyota Supra GRMN : à pleine vitesse sur le Nürburgring !

C’est sur le Nûrburgring que la Toyota Supra GRNM s’entraîne. Quoi de plus normal pour cette auto dont l’acronyme veut dire Gazoo Racing (division sportive de Toyota) Master of Nürburgring. On ne sait pas encore si le coupé Toyota deviendra le maître du célèbre circuit allemand, mais en tout cas l’essayeur qui pilote ce bolide s’y emploie.

La cinquième génération de Toyota Supra qui est arrivée sur le marché en 2019 est disponible avec un bloc quatre cylindres 2.0 de 258 ch ou un V3 3.0 de 340 ch. Ces deux motorisations sont d’origine BMW, puisque la Toyota Supra partage sa plateforme et ses moteurs avec la BMW Z4 et est assemblée en Autriche dans la même usine que le roadster allemand.

Pour la version GRMN de la Supra, Toyota soigne le profil aérodynamique de son auto avec un bel aileron à l’arrière, des ailettes sur les côtés du bouclier avant… Le capot, qui pourrait être en fibre de carbone, dispose désormais de deux prises d’air. Il reste à savoir qu’elle pourrait être la puissance du V6 qui est dans le compartiment moteur de cette auto ? Pour le moment on ne peut que faire des suppositions, s’il s’agit du bloc 3 litres habituel (B58), chez BMW il équipe les Série 3 et 4 (340i et 440i) et développe 374 ch, est-ce suffisant pour la Toyota ? Ou bien, BMW fournira-t-il le bloc S58, qui anime les M3 et M4 et développe 510 ch ? Ça aurait du sens pour un coupé sportif digne de ce nom. Mais il faudra sans doute attendre l’an prochain pour le savoir, quand Toyota commercialisera cette version sportive de la Supra.