Scoop – Volkswagen Golf SW : un petit air de Passat

Attention, les prototypes de la Volkswagen Golf 8 SW restylée sont encore camouflés. Regardez bien cet autocollant noir qui court sur toute la largeur du bouclier, il n’est là que pour induire en erreur. C’est ce qui se passe en dessous qui est le plus important, car la version standard de la Volkswagen Golf SW va s’inspirer de la version standard de la nouvelle Volkswagen Passat en ce qui concerne son bouclier avant. On peut douter également de la finition de la calandre, car Volkswagen vient de présenter la nouvelle siganture lumineuse de la Golf berline restylée qui adopte un logo éclairé en LED.

À l’arrière, la signature lumineuse devrait être légèrement modifiée, mais là encore des adhésifs colorés font durer le suspense. Le lifting devrait être finalement assez léger, le constructeur se concentrant sur la partie infodivertissement avec un écran central qui pourra grimper jusqu’à 15 pouces et se doter d’une interface remaniée.

Sous le capot, la gamme de motorisations des Golf 8 devrait davantage s’électrifier et l’arrivée du nouveau bloc 1.5 TSI Evo2 devrait être confirmée. Ce moteur sera disponible en 150 ch et associé aux motorisations hybrides (204 et 245 ch) qui deviendront par la même occasion plus efficientes en perdant par la même occasion le bloc 1.4 eHybrid qui les équipait jusqu’à présent. Il devrait y avoir encore des moteurs diesels TDI au programme.