Scoop – Volkswagen ID.Buzz : la version longue arrive

Exempt de camouflage, le Volkswagen ID.Buzz allongé (ou long wheelbase) effectue quelques essais au nord de l’Europe. Cette version était annoncée par Volkswagen et c’est pourquoi le constructeur n’a pas eu besoin de camoufler son modèle. Ce modèle existera en transport de personnes et aussi en version utilitaire pour les professionnels : ID.Buzz Cargo.

Alors que la porte arrière du ID.Buzz « normal » est d’une longueur pratiquement similaire à celle de la porte avant, on voit sur les photos de ce prototype que l’ouvrant arrière est bien large. L’ID.Buzz long affichera 25 cm de plus en longueur. Grâce à la plateforme MEB qui est extensible, cela ne pose pas de problème à Volkswagen pour créer dessus des modèles de différentes longueurs. Pour la version transport de personnes, l’architecture intérieure du modèle pourra être modulable et il existera trois versions, une de cinq places, une de sept places et une de six places plus luxueuse avec des sièges arrière intégrant deux accoudoirs qui pourront être retournés à 180 degrés comme dans un van aménagé. Ce modèle devrait être dévoilé très prochainement pour une commercialisation avant la fin de l’année.

Outre le fait que l’augmentation de l’empattement permet de disposer d’un espace intérieur plus important, cela permet également d’installer dans le soubassement des batteries d’une plus grande capacité. C’est ainsi que ce modèle plus long pourrait intégrer une batterie de 93,4 kWh afin d’avoir une autonomie plus importante que les 419 km WLTP de l’actuelle version à batterie de 77 kWh (350 km en moyenne dans la réalité). On parle même de batterie de 111 kWh pour une version GTX à deux électromoteurs de 340 ch. Mais pour cette variante sportive, qui ne pourrait être disponible qu'avec le ID.Buzz « court », il conviendra d’attendre 2024.