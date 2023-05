Scoop - Volvo EX30 : en essai avant la présentation

Le petit SUV électrique de Volvo qui affichera une taille comparable à celle d’un Peugeot e-2008 sera présenté au début du mois prochain, le 7 juin pour être précis. Pour le moment, Volvo distille quelques informations sur son Volvo EX30, en particulier celles liées aux dispositifs de sécurité. Des dispositifs de sécurité dernier cri, comme un système de détection à l’ouverture des portières qui indique par un signal sonore la présence d’un cycliste ou d’un autre usager de la route. Autre nouveau système également, afin de prévenir la somnolence du conducteur, un capteur situé derrière le volant détecte (environ treize fois par seconde) le mouvement des yeux et des mains du conducteur sur le volant et émet un signal sonore accompagné d’un message si l’auto perçoit que le conducteur est distrait ou commence à somnoler.

Il y aura aussi une nouvelle fonction de freinage automatique pour ce nouveau modèle afin d’éviter les accidents aux intersections. De plus, parce qu’un accident est malheureusement toujours possible, Volvo a renforcé la structure de son modèle au niveau des montants et du toit afin de protéger le mieux possible les occupants du véhicule. Ces nouveaux systèmes ainsi que le comportement routier de l’auto sont encore testés par les essayeurs de Volvo dans le sud de l’Europe, des prototypes du Volvo EX30 ont en effet été surpris en pleine phase de mise au point. Bien camouflés, ces modèles laissent entrapercevoir le graphisme lumineux des projecteurs et des feux. Mais on en sait déjà un peu plus sur le style ce nouveau modèle grâce à une fuite de brevets sur Internet.

Ce modèle dont les débuts commerciaux sont prévus en septembre 2023 devrait disposer de la plateforme SAE du groupe chinois Geely qui sert également à la Smart #1 (Gelly, propriétaire de Volvo est aussi copropriétaire de Smart avec Mercedes) et devrait récupérer son électromoteur de 272 ch. L’autonomie devrait être de l’ordre de 450 km.