Seat arrête l'Alhambra

Nous n'avions plus de nouvelles du Seat Alhambra depuis longtemps, mais si vous allez sur le site de la marque espagnole, vous vous rendrez compte qu'il est toujours présent au configurateur. Il démarre à plus de 40 000 € en diesel 150 ch, mais il ne devrait plus être là pour très longtemps. Autocar annonce que Seat a pris la décision d'arrêter l'Alhambra, produit dans l'usine portugaise du groupe Volkswagen.

Etonnamment, alors que le groupe met fin à la carrière de l'Alhambra, le cousin allemand, le Volkswagen Sharan, poursuivrait, lui, sa route. Nos confrères anglais précisent toutefois que le Sharan sera seulement maintenu jusqu'à la fin d'année, avant d'être à son tour retiré du catalogue de Volkswagen.

L'an dernier, Seat a vendu un peu plus de 21 000 Alhambra en Europe. Toujours en 2019, et pour sa toute première année de production pleine, le Seat Tarraco (SUV sept places) s'est écoulé à près de 30 000 exemplaires, avec une forte croissance qui devrait logiquement se poursuivre dans les années à venir.