Seat Ibiza « System Porsche » (1984 – 1993), une quadra jolie et punchy, dès 1 800 €

Rien ne va plus entre Fiat et Seat au tournant des années 80. Le premier ne veut plus investir dans le second, qu’il estime mal géré, même s’il a contribué à sa création en 1950. L’italien bloque les transferts de technologie, et ne subsiste plus entre les deux marques qu’un accord de coopération minimal.

Seat n’a donc pas accès aux nouveaux modèles développés par Fiat, dont la prometteuse Uno, et ce, alors que la marque espagnole a un besoin crucial de nouveaux modèles. Comment faire pour en créer un, avec pratiquement zéro peseta dans les caisses ? Le gouvernement espagnol accorde un prêt, qui permettra à Seat de faire du neuf avec du vieux.

On reprend la plateforme de la Ritmo, trains roulants compris, on demande à Giugiaro de l’habiller d’une carrosserie moderne, on s’adresse à Porsche pour développer un nouveau moteur et on charge Karmann d’industrialiser le tout. N’oublions pas que Seat, en dehors de la 1200 Sport, n’a jamais conçu de modèle en propre ! Le tout débouche en 1984 sur l’Ibiza, une citadine à la ligne séduisante et au prix contenu.

Sous le capot, les blocs conçus avec Porsche conservent des cotes proches de celles des mécaniques Fiat utilisées précédemment par Seat. Ce, afin de ne pas avoir à changer les machines-outils. La culasse comporte désormais des poussoirs de soupapes hydrauliques. Deux cylindrées sont proposées, 1,2 l (63 ch) et 1,5 l (85 ch). Avec le premier bloc, l’Ibiza pointe à 155 km/h, avec le second, à 175 km/h. Très intéressant, mais pas exceptionnel car l’espagnole est lourde : 900 kg au minimum, soit 150 kg de plus que ses rivales les plus en vue.

Coté équipements, la finition de base GL offre déjà la boîte 5, la montre, le totaliseur partiel ou encore l’essuie-glace arrière. La GLX ajoute les vitres électriques, le compte-tours, les jantes en alliage, la fermeture centralisée…S’échelonnant de 41 990 F pour la 1.2 GL (13 000 € actuels selon l'Insee) à 55 200 F (17 100 € actuels selon l'Insee) pour la 1.5 GLX, les prix sont très bien placés, sachant qu’une Peugeot 205 GR 1.1 (50 ch) coûte déjà 55 800 F… Les ventes démarrent de façon très encourageante, et en 1986, l’Ibiza se décline en 5 portes.

En 1988, une version sportive se glisse dans la gamme, la SXi, dont le 1,5 l désormais alimenté par injection développe 100 ch. Totalement insuffisant pour aller chercher les 205 GTI, R5 GT Turbo et autre Fiat Uno Turbo ie ! Le nouveau tableau de bord introduit en 1989 ne changera rien, pas plus que le restylage de 1991 qui banalise l’Ibiza. Celle-ci tire sa révérence en 1993, produite à plus d’1,3 million d’unités : mission accomplie. L’Ibiza de 2e génération, qui lui succède alors, bénéficie d’une technologie 100 % Volkswagen, l’allemand ayant racheté l’espagnol en 1986.

Combien ça coûte ?

On trouve des Ibiza en bon état, avec un contrôle valide dès 1 800 € en 1,2 l. Pour une 1,5 l, comptez plutôt 2 200 €, alors que la SXi, plus recherchée, réclame 4 500 €. Examinez l’état avant même le kilométrage.

Quelle version choisir ?

La plus homogène reste la 1,5 GLX, la SXi n’étant guère plus performante et la 1,2 l trop peu puissante.

Les versions collector

Ce seront les 1,5 GLX et surtout la SXi, cette dernière profitant de sa connotation sportive.

Que surveiller ?

Bonne surprise, l’Ibiza System Porsche possède une mécanique très robuste, que ce soit le moteur (attention, courroie de distribution à changer périodiquement) ou la boîte. La corrosion peut sévèrement attaquer, mais pas plus que sur une 205 ou une Super5, de sorte qu’une Ibiza bien entretenue dure très longtemps. Si tant est qu’on s’habitue à ses nombreux soucis électriques (vitres et centralisation en panne, mauvaises masses), à sa finition peu résistante, à ses amortisseurs à la faible durée de vie, ou encore à son échappement évanescent. On trouve aisément les consommables, mais ce sera plus difficile pour les éléments spécifiques, comme la sellerie.

Sur la route

Grâce au musée Seat, j’ai pu tester une Ibiza 1500 GLX de 1985 en état de sortie d’usine. Une auto trouvée neuve dans une concession en faillite et redémarrée par l’équipe du musée. Avec le recul, on peut dire que Giugiaro a réalisé un excellent travail de design. A l’intérieur, c’est moins flatteur cela dit, entre la planche de bord sombre et la finition juste correcte pour l’époque. Et il faut s’habituer aux commandes un peu étranges, situées derrière le volant.

Celui-ci, un peu trop incliné, comme dans une Ritmo, mais il se règle en hauteur, de sorte que la position de conduite s’avère convenable. Le siège prodigue un confort très acceptable, et on apprécie la visibilité panoramique, typiquement eighties. Le moteur se signale par une belle souplesse et une vivacité réjouissante : il aime prendre des tours, et confère à l’Ibiza de bonnes performances. Cela dit, un 1,5 l Fiat fonctionne au moins aussi bien… La boîte se révèle aisée à manier, mais pas très rapide, alors que la direction, pas exagérément lourde, n’est pas suffisamment directe ni précise.

C’est là qu’on retrouve le châssis de la Ritmo, déjà pas de toute première jeunesse en 1984 ! Heureusement, il a toujours prodigué une excellente tenue de route aux voitures qu’il sous-tend, et la Seat ne fait pas exception. Surtout que, rigoureusement amortie, elle limite les prises de roulis. Cela se paie par un confort de roulement très moyen. En somme, l’Ibiza est une petite sûre et dynamique, plutôt amusante mais manquant de douceur. Elle avale 8,3 l/100 km en moyenne, ce qui est plutôt élevé pour l’époque.

L’alternative youngtimer

Seat 1200/1430 Sport (1975 – 1979)

Première Seat développée totalement sans l’aide de Fiat, même si elle en reprend la technologie. En gros, il s’agit d’une 127 dotée d’un bloc de 124 et habillée de façon très originale par l’italien Sessano. Elle arbore un museau encadré de polyuréthane qui lui vaudra le surnom de Boca Negra (bouche noire).

Proposée initialement en 1,2 l (67 ch), la Seat se nomme 1200 Sport et se vend plutôt bien. En 1977, un 1,4 l est ajouté (1430 Sport) qui développe 77 ch : de quoi pointer à 160 km/h ! Mais Fiat voit cette création d’un très mauvais œil, surtout qu’elle concurrence la 128 Coupé : la « Boca Negra » est retirée dès 1979, produite à 19 322 unités. A partir de 5 000 €.

Seat Ibiza 1.5 GLX (1985), la fiche technique

Moteur : 4 cylindres en ligne, 1 461 cm3

Alimentation : carburateur double corps

Suspension : jambes McPherson, ressorts hélicoïdaux, (AV) ressort à lames transversales (AR)

Transmission : boîte 5 manuelle, traction

Puissance : 85 ch à 5 600 tr/min

Couple : 118 Nm à 3 500 tr/min

Poids : 925 kg

Vitesse maxi : 175 km/h (donnée constructeur)

0 à 100 km/h : 12,2 s (donnée constructeur)

