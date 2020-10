Seat Mii électric : branchée la petite - Salon de l'auto Caradisiac 2020

La Seat Mii est peu connue mais elle est à ce jour l'une des rares propositions 100% électriques disponible à l'heure actuelle sur le marché. C'est pourquoi nous avons décidé de vous la présenter à l'occasion du premier salon de l'auto Caradisiac qui se déroule à Ecausseville, dans le Manche.

dailymotion

Son design ? Un bloc de 3,56 m, une face arrière raide comme la justice, des roues aux quatre coins et une calandre qui rappelle, tout de même, les codes de la marque, et l’affaire est pliée. Pour gagner encore plus de temps, et d’argent, il suffit, en plus, de reprendre les mêmes lignes que celles de la version thermique de 2012 et le tour est joué. À l’intérieur, même punition. On prend le même habitacle et l’on recommence. La plate-forme ? Impossible de conserver celle de la Mii d’avant, emplacement des batteries oblige. Sauf que, les petits du groupe avaient déjà une version à watts : la Volkswagen e-Up. Ni une ni deux, la voilà qui se retrouve sous les soubassements espagnols. Voilà donc la recette d’une auto pas chère : l’utilisation d’éléments éprouvés.

Mais cette reconversion ne touche pas seulement les éléments de châssis. Le moteur ? Il provient de l’ex Volkswagen et affiche 83 ch. Mais la Mii a jeté les batteries et le moteur de l’ex e-Up. La Seat dispose d’une réserve de watts plus grosse (32,3 kWh au lieu de 18,6) et, du coup, d’une plus grande autonomie aussi (259 km au lieu de 160). Des plus qui en induisent un autre : une consommation forcément en hausse puisque la puissance l’est également, comme le poids (1 239 kg). Pour recharger cette nouvelle batterie, il faut évidemment un peu plus de patience qu'avec l'ancienne. Chez soi, sur une prise domestique de 2,3 kW, il faut compter 13 bonnes heures. Une durée raccourcie trois fois à l'aide d'une Wallbox. Enfin, en se connectant sur un chargeur rapide de 40 kW, on peut refaire son plein à 80 % en une heure.

Tous nos essais de la Seat Mii électrique

Essai - Seat Mii Electric : youpi, elle a (presque) tout compris

Tous les constructeurs cherchent la bonne formule pour vendre plus de modèles électriques. La marque espagnole a peut-être trouvé la solution : une auto simple, aux éléments déjà largement connus, à l’autonomie moyenne, à la finition moyenne aussi et au prix canon. L’équation presque parfaite de la seconde voiture du foyer. Celle qui permet de se rendre de chez soi au boulot, aux activités des enfants et aux courses sans se poser plus de questions.





La Seat Mii électrique en occasion

Prix d'une Seat Mii électrique en neuf : de 21 920 € à 23 070 € Prix d'une Seat Mii électrique en occasion : de 23 000€ à 24 000 € Deux annonces de Seat Mii électrique d'occasion sur La Centrale à l'heure où ces lignes sont écrites. Fiabilité : l'avis de Caradisiac

La Seat Mii, en digne cousine technique de la Vokswagen Up!, en reprend les qualités et les défauts. La fiabilité de la Up! thermique n'est pas parfaite, avec notamment des soucis de boîte, mais celle de la e-Up!, qui se passe justement de boîte et à la simplicité mécanique plus importante, est bonne. Du coup, celle de la Mii électrique devrait elle aussi ne pas poser de problème particulier. C'est d'ailleurs une constante pour les voitures électriques. Et c'est normal : avec beaucoup moins de pièces en mouvement, des moteurs électriques fiables depuis des centaines d'années, et des technologies de batteries aujourd'hui maîtrisées, il ne peut en être autrement, sauf exception.

Remerciements

Le 1er salon de l'auto Caradisiac n'aurait pu avoir lieu sans le soutien actif de la Communauté d'agglomération du Cotentin et de l'Association des Amis du Hangar à Dirigeables d'Ecausseville. Grand merci à tous ceux qui ont facilité l'accueil de Caradisiac dans le hangar à ballons dirigeables d'Ecausseville, monument historique unique au monde !

Nos plus vifs remerciements au Groupe Prévost qui nous a soutenus dès les premiers jours dans cette aventure qu'a été l'organisation du 1er salon de l'auto Caradisiac. Son expérience a facilité la gestion des flux de livraison de plus de cent voitures dans le Hangar d'Ecausseville, niché en pleine campagne normande !