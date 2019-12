Seat : nouvelle offre mécanique pour le Tarraco

La boîte automatique était jusqu'ici réservée aux versions diesels et au bloc essence de 190 ch sur le Seat Tarraco, mais l'offre se démocratise avec l'arrivée de la boîte automatique sur le SUV en version 150 ch essence, et surtout deux roues motrices. Une offre d'entrée de gamme qui gagne la boîte automatique et qui devrait permettre à Seat d'étendre sa clientèle sur ce segment avec une version pertinente.

Les clients fuyants en effet le diesel, l'adoption d'un essence de 150 ch est le choix le plus logique en face du TDI 150, mais il manquait tout de même la transmission automatique DSG, qui n'était jusqu'ici pas proposée.

C'est donc chose faite avec une variante à 126 g/km (en NEDC corrélé, toutefois), qui gagne deux dixièmes sur l'exercice du 0 à 100 par rapport à la version à boîte manuelle, avec 9,5 secondes. Le Tarraco TSI 150 DSG 4x2 sera vendu avec l'ensemble des finitions Style, Xcellence, Urban et Style Business. Seat en profite pour confirmer que la varainte FR du Tarraco arrivera quant à elle début 2020, tout comme le Tarraco hybride rechargeable, au second semestre.