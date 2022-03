Sécurité routière : Paris pense enfin à ses piétons !

Difficile de les rater si vous avez circulé dans Paris ce matin : près de 2 000 agents municipaux ont été déployés dans le cadre d’une vaste opération de sécurité routière sur le thème « protéger les piétons » initiée par la municipalité.

« Il est l’heure [pour les piétons] de se réapproprier l’espace public », explique au Parisien/Aujourd’hui en France Nicolas Nordman, adjoint à la maire de Paris chargé de la sécurité., qui rappelle au passage qu’il est interdit de circuler à vélo ou à trottinette sur un trottoir. « Il faut faire respecter les zones piétonnes, redonner aux piétons la priorité dans les zones de partage », ajoute l’élu.

Quelques 984 d’entre eux - ou d’entre nous, plutôt - ont été impliqués dans un accident sur la chaussée en 2020, chiffre dont l’amélioration par rapport aux années précédentes (1 392 victimes en 2018 et 1 344 en 2019) apparaît essentiellement due aux longues périodes de confinement.

La cohabitation est notamment souvent difficile avec les cyclistes et - surtout - les trottinettes électriques (908 000 trottinettes électriques ont été vendues en France en 2021, soit une hausse de 42% par rapport à 2020) qui ne respectent à peu près aucune des règles du code de la route.

Les principales zones à risques, c’est-à-dire celles où l’on déplore le plus d’accidents, sont les quartiers du Châtelet, de la République et de l’Opéra, ainsi que des secteurs situés au nord de la capitale.

C’est ainsi qu’entre 2018 et 2020, le nombre d’accidents sur les trottoirs a augmenté de 100% et celui sur les pistes cyclables de 165%.

Et dans son bilan 2020, la Sécurité routière précisait que le nombre de blessés en engin de déplacement (EDP) motorisé avait augmenté de 40% en agglomération, et que le nombre de blessés à vélo avait lui quintuplé.

Avouons, en tant qu’automobilistes/piétons/cyclistes occasionnels (rayer la ou les mentions inutiles), une certaine satisfaction à voir ainsi l’exécutif parisien serrer la vis aux modes de déplacements qui souvent n’ont de « doux » que le nom et multiplient les infractions.

Pour autant, pas de miracle à espérer du côté de l’Hôtel de ville qui a aussi mobilisé ce jour 17 grues pour s’attaquer à toute source de stationnement gênant, et notamment les deux-roues motorisés que l’on ferait pourtant mieux de favoriser davantage dans le but de fluidifier la circulation et réduire la pollution.

Dans ce même esprit, la Préfecture de police annonçait très fièrement dimanche sur Twitter les résultats d'une « opération coup de poing » menée Place Vauban (VIIème arrondissement), où se réunissent régulièrement les amateurs de voitures anciennes à Paris.

Qualifiée de « rassemblement sauvage » par les forces de l’ordre, cette aimable réunion, dont le plus grand tort est probablement de se tenir dans un quartier huppé de la capitale, a donné lieu à 24 verbalisations, dont 12 pour défaut de vignette Crit’Air. On va vous faire aimer Paris.