Le Mondial de l’auto a ouvert ses portes aux professionnels ce lundi matin, avec un plateau de choix puisque la plupart des grands constructeurs ont cette fois répondu présent. Audi, Dacia, BMW, Renault, Alfa Romeo, Peugeot, Citroën et tous les autres sont là, avec force nouveautés et concept-cars. De quoi ressusciter l’esprit des salons d’antan, à une époque où il n’était pas mal vu de se dire amateur d’automobile.

Pour autant, reste une inconnue quant à la réponse du grand public. Près de 400 000 visiteurs s’étaient pressés au Mondial 2022 qui s’était tenu dans une ambiance post-Covid un peu morose, et il est permis de s’interroger sur l’engouement que pourront susciter des modèles essentiellement électrifiés (donc chers), dans un contexte où le marché français marque le pas depuis le début de l’année.

Malgré cela, le patron du Mondial de l’auto Serge Gachot, croisé ce matin au hasard des allées, se montre très confiant sur ce point : l’objectif avoué est d’atteindre, voire dépasser le cap des 500 000 visiteurs. Mais découvrez plutôt l'interview qu'il nous a accordée au hasard de notre visite au Mondial ce matin.

dailymotion Serge Gachot, patron du Mondial de l’auto : "en route vers les 500 000 visiteurs"