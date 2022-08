Série d'été - Comment va…Hyundai ?

Imaginez Le Petit Poucet qui s’invite à la table de Pantagruel, Gargantua, entouré d’une cohorte d’orges voraces, et qu’il commence à dévorer tout leur repas. L’allégorie vaut réalité pour Hyundai. En Europe le constructeur coréen n’en finit pas de grignoter des parts de marché à ses grands rivaux. Passant de 4,3 % en 2021 à 4,7 % au premier semestre 2022. Idem sur le marché français où Hyundai accroît sa part de marché de 2,1 % à 2,7 %.

Sur le vieux continent la marque de Séoul vole de records en succès. Dans une conjoncture morose avec un repli des immatriculations de 14 % des voitures neuves au premier trimestre, Hyundai affiche, avec plus de 212 000 véhicules commercialisés, une croissance de près de 4 % en Europe. Voire plus du double (8,2 %) si on inclut la Suisse, l’Islande, Le Royaume-Uni et la Norvège (263 000 unités vendues).

Sur un marché français en chute (-16,34 %), Hyundai parvient à gagner du terrain (23 998 immatriculations, +4.16 %) au premier semestre 2022, soit 1 000 véhicules de plus que son précédent record établi au premier semestre 2021. Le constructeur occupe ainsi la huitième place sur le marché français.

Non seulement les volumes augmentent, mais le prix de vente moyen aussi à plus de 35 000 euros en 2021 contre 30 000 l’année précédente. Avec en prime une rentabilité de plus de 2 %. Dans ce contexte porteur la marque n’a aucun mal à trouver de nouveaux partenaires et renforcer sa présence sur le territoire national. Avec un réseau de quelque deux cents points de vente, le maillage territorial français paraît quasiment bouclé. L’idée étant maintenant de renforcer l’expérience client et la fidélisation plutôt que la multiplication des distributeurs.

En croissance continue depuis presque un quinquennat, la marque s’appuie sur une politique de groupe solide et une diversification de ses approvisionnements. Ainsi a-t-elle été moins touchée par la crise des semi-conducteurs. Le fait que ce soit une marque coréenne comme la majorité des producteurs de semi-conducteur a-t-il joué ? En tout cas elle a su disposer des stocks suffisant pour répondre à la demande, produire et livrer dans un temps raisonnable. Y compris pour les entrées de gammes et les modèles à destination des marchés émergents.

La marque coréenne fait aussi preuve de clairvoyance dans le choix de ses gammes avec une mise en avant forte des SUV. Modèles en vogue et surtout très rentables.

Tucson, vedette de la marque. 29-ème voiture la plus vendue en France et 5-ème sur le segment C-SUV. À elle seule, la version hybride rechargeable représente 22,8 % des ventes. Sur le premier semestre le Tucson III 11-ème place des SUV.

Le Kona, SUV urbain s’est écoulé à 10 997 unités en 2021 dont près de la moitié en version électrique. 12-ème place des SUV premier semestre 2022 France (6 246 ex).

Le dernier élément qui explique les performances par le mix client. La vente aux entreprises connaît une hausse de 25 %, alors que celle aux particuliers progresse d’environ 9 %.

L’arrivée prochaine de la Ioniq 6, deuxième modèle de la ligne Ioniq consacrée aux véhicules 100 % électriques devrait encore davantage enfoncer le clou. D’autant que l’Ioniq 5 élue voiture mondiale de l’année 2022 bénéficie d’une incroyable renommée.

De quoi bien préparer le terrain pour les futures motorisations 100 % électriques. Loin de miser sur une seule motorisation d’avenir, Hyundai travaille sur un modèle hydrogène, alors que peut nombreux sont les constructeurs généralistes à croire à ce type de carburant pour les véhicules passagers.

La marque repose sur des bases solides et peut désormais s’avancer avec assurance vers l’objectif affiché des 50 000 immatriculations en France.