Série de l'été 1/6 - Souvenirs de journalistes-essayeurs

La série de l'été Caradisiac se divise en deux parties. La première en juillet, va prendre la forme d'un podcast audio en deux épisodes durant lequel nos journalistes-essayeurs vont partager des souvenirs liés à une profession qui est aussi une passion.

La seconde, à retrouver au mois d'août, consistera en des débats sur le design de voitures, sujet qui pourrait alimenter la controverse jusqu'à la fin des temps.

Pour ce premier rendez-vous, j'ai profité de la présence à la rédaction de mes confrères Michel Holtz, Olivier Pagès et Manuel Cailliot (de haut en bas sur la photo d'illustration) pour leur arracher quelques confidences sur les coulisses d'un métier qui fait rêver...mais qui, vous allez le voir, ne se résume pas à prendre l'avion, dormir dans les plus beaux hôtels et s'asseoir aux meilleures tables (!)

Comment travaillent-ils vraiment? Comment sont-ils arrivés là? Quelle est le record de vitesse de chacun (sur route fermée...)? Quels souvenirs épiques peuvent-ils partager avec nous? Les réponses à ces questions - et à bien d'autres - sont à retrouver au fil de ces 22 minutes d'interview.