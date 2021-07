Lancé en fin d’année 2016, le Toyota C-HR s’est rapidement hissé aux avant-postes des ventes sur le marché français, toutes catégories confondues. Sur les six premiers mois de l’année 2021, il s’en est immatriculé 9 086 exemplaires dans l’Hexagone (soit l’équivalent de 72 par jour ouvré), ce qui lui a permis de se hisser au vingt-sixième rang des ventes totales.

Avec son style pour le moins particulier, l’engin ne semblait pourtant pas mettre toutes les chances de son côté sur un marché que dominent des voitures au style sage, et où les teintes noires et grises se taillent la part du lion.

dailymotion Série de l’été 3/6 – Affaire de style : le Toyota C-HR, avatar de la "culture Kardashian"? (débat vidéo)

Il faut croire que le contenu technologique de l’auto, qui bénéficie du savoir-faire Toyota en matière d’hybridation (agrément d’usage, faibles consommations et fiabilité), lui permet de vaincre les éventuelles réticences qui pourraient s’exprimer face à ce style tourmenté, évoquant plus un engin de bande dessinée qu’une paisible familiale (ce qu’elle est en réalité).

Quoi qu’il en soit, le C-HR était un candidat idéal pour cette deuxième « affaire de style » de l’été, qui met aux prises deux éminents collaborateurs de Caradisiac.

Le premier est Serge Bellu, journaliste et historien de l’automobile, et le second Stéphane Schlesinger, journaliste réputé pour ses goûts éclectiques en matière d’automobile (mais pas que).

Le premier salue la maîtrise de la complexité des designers Toyota et l’intelligence de l’organisation géométrique de ce dessin, et met au passage un coup de pied aux designers Peugeot qui ont fait à peu près « n’importe quoi » dans le traitement des flancs des dernières productions du lion.

Le second, dénonce pour sa part le style « too much » d’une voiture qui promet ce qu’elle n’offre pas. Rappelant que l’intelligence se traduit par la simplicité, il n’hésite pas à invoquer les ravages de la « culture Kardashian » pour expliquer les côtés excessifs d’un C-HR qui suscite décidément des discussions passionnées.