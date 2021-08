Série spéciale "Blue Edition" pour les Kia Stonic et Rio

Avec la Picanto X-Line, c'est une autre petite nouveauté qui fait son apparition au catalogue de Kia. Le constructeur coréen annonce en effet la série spéciale Blue Edition sur les Rio et Stonic, et uniquement en boite mécanique et motorisation essence 100 ch.

Pour la Rio, la liste d'équipements comprend l'ensemble des aides à la conduite, la climatisation automatique, l'écran tactile 8 pouces avec Android Auto/Apple CarPlay, le système audio 6 HP, les rétroviseurs rabattables électriquement, la caméra de recul et les radars de recul. Sur le Stonic, on retrouve de série exactement la même liste.

La Rio Blue Edition hérite des jantes 16 pouces, des feux de jour LED, des vitres arrière surteintées et de la calandre noir laqué. Le Stonic profite en plus des projecteurs Full LED, des barres de toit et de la protection de bouclier finition aluminium brossé. Les deux autos bénéficient d'inserts et de surpiqûres bleues à l'intérieur ou encore de la sellerie biton simili cuir/tissu.

La Rio Blue Edition débute à 19 990 € et le Stonic Blue Edition à 24 290 €.