Shakira donne un Urus contre une danse

La célèbre chanteuse Shakira tient sa promesse de donner son spectaculaire Lamborghini Urus S violet à l'un de ses 90 millions de followers sur Instagram. Le site dédié elcarrodeshakira.com a été mis en ligne pour détailler les démarches à suivre et promouvoir ce concours insolite.

Le luxueux SUV a récemment été vu dans son clip Soltera -célibataire en espagnol- publié il y a un mois. Ce clip visionné plus de 79 millions de fois montre Shakira au volant de son Urus heurtant même un trottoir pour créer le buzz. Après cette scène, la voiture aurait été remise en parfait état.

Un processus bien particulier à suivre

Bien entendu, il ne suffit pas de liker la publication pour s'inscrire au concours. Il faut se rendre sur le site de la star, s'inscrire, réaliser la danse de Soltera en vidéo, puis la publier sur TikTok ou Instagram Reels avec le hashtag #ElCarroDeShakira. Shakira et son équipe sélectionneront ensuite cinq finalistes. Le grand gagnant sera enfin désigné par un vote public, et l’annonce officielle aura lieu le 6 décembre lors de l’émission Despierta America. Ce concours est réservé aux résidents américains âgés de 18 ans et plus.

Un cadeau d’exception pour Noël

Le Lamborghini Urus S offert est propulsé par un V8 biturbo de 4,0 litres délivrant 666 chevaux et 850 Nm de couple. Le véhicule surélevé survitaminé réalise le 0 à 100 km/h en seulement 3,6 secondes avant d'atteindre une vitesse maximale de 305 km/h. En plus de ses performances lui donnant son statut de super SUV, l'exemplaire de Shakira arbore une teinte violet mate et un intérieur totalement revu mêlant blanc et vert. Le gagnant devra uniquement couvrir les frais d’immatriculation, d’assurance et de livraison.