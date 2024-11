Si Donald Trump décide de supprimer l'aide à l'achat des VE, la Californie la maintiendra

Le climatoscepticisme du dernier Président élu des États-Unis n'est pas une nouveauté. Son opposition aux aides à l'achat des VE (véhicules électriques) non plus.

Ainsi, à sa prise de pouvoir en janvier 2025, il pourrait très rapidement revenir sur certaines dispositions du plan de verdissement mis en place par Joe Biden son prédécesseur, et en particulier sur le crédit d'impôt offert aux acheteurs de VE. Le montant de cette aide peut en effet monter jusqu'à 7 500 dollars pour un véhicule neuf, et 4 500 dollars pour un véhicule d'occasion.

C'est donc vu d'un mauvais œil par Trump, dont l'optique est de tailler, avec l'aide d'Elon Musk, dans le gras des dépenses publiques. Musk dont la marque Tesla pourrait au passage bénéficier de l'arrêt de cette mesure, certains de ses véhicules n'étant pas éligibles au crédit d'impôt de toute façon (composants venus de Chine), puisqu'elle toucherait de plein fouet ses concurrents éligibles.

Mais l'État de Californie, résolument démocrate d'un côté, et dont le penchant écologique est plus marqué qu'ailleurs (30,3 % des véhicules dits "propres" vendus aux USA le sont là-bas), ne l'entend pas de cette oreille.

Le gouverneur Gavin Newsom tiendra tête à Trump

Si l'administration Trump supprime en 2025 les aides financières au secteur, le gouverneur Gavin Newsom, qui s'érige en leader de l'opposition à Trump, compte proposer "une nouvelle version" d'un bonus écologique que son État offrait déjà jusqu'en 2023, avant le crédit d'impôt de Biden. Ce programme avait facilité l'achat de "plus de 594.000 véhicules", selon le communiqué du bureau du gouverneur.

Gavin Newsom a aussi déclaré : "Les véhicules à zéro émission sont là pour rester. Nous interviendrons si l'administration Trump élimine le crédit d'impôt fédéral", et a ajouté "Nous ne renoncerons pas à un futur avec un transport propre - nous allons faire en sorte qu'il soit plus abordable pour les gens de conduire des véhicules qui ne polluent pas".

La Californie est l'État le plus peuplé des USA, et depuis longtemps, il montre l'exemple en matière de verdissement de son parc automobile. C'est l'un des premiers, parmi une quinzaine d'États, (dont le Colorado, le New Jersey, le Connecticut, le Maryland, l'état de New York et le Massachusetts, le Wyoming, etc.), à avoir prévu d'interdire la vente de véhicules thermiques en 2035. C'est aussi celui qui compte le plus de voitures hybrides, électriques et à hydrogène de tous les USA (plus de 2 millions d'exemplaires).

Sources : avec AFP et autoactu.com