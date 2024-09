Les voitures s’invitent au cinéma et dans les clips musicaux de toutes les époques. Caradisiac revient sur quelques-unes de ces apparitions dans la culture pop, au grand écran ou dans des productions parfois plus pointues. La musique et les voitures cool, ça va parfois très bien ensemble !

On n’a finalement pas eu les taxis volants aux jeux olympiques de Paris et le concept même de vouloir faire fonctionner des véhicules de transport individuel dans les airs paraît encore très perfectible sur le papier à cause des coûts associés à cette technologie mais aussi aux nuisances et aux consommations d’énergie qu’elle implique.

Personne n’a en revanche imaginé une voiture capable de marcher avec des jambes et encore moins de pouvoir changer à l’envie son type de propulsion comme dans un dessin animé. Mais c’est bien ce qu’a fait le réalisateur Nick DenBoer dans le clip vidéo de « Pomegranate », une chanson composée par Deadmau5 et les Neptunes.

On y voit un rutilant cabriolet américain au style des années 80, capable aussi bien d’avancer avec quatre jambes que de s’équiper d’ailes d’oiseaux ou de fusées pour aller dans l’espace, passant d’un mode de propulsion à l’autre en appuyant simplement sur un bouton au tableau de bord. Notez, dans cette drôle de balade dans un monde « cartoon » bourré d’insectes automobiles, la présence d’autres véhicules tout aussi rigolos à observer.

Deadmau5, le DJ qui avait énervé Ferrari

DJ international à succès, Deadmau5 adore les voitures de sport et s’était fait remarquer avec sa Ferrari 458 décorée aux couleurs du « meme » internet « Nyancat » pour sa participation au Gumball 3000 2014, équipée de badges différents et renommée « Purrari ». Le constructeur italien lui avait alors ordonné par voie de justice de remettre en état sa voiture. Il possède aussi une McLaren 650S et d’autres autos d’exception et on les aperçoit parfois dans les clips de ses chansons.

Si les voitures pouvaient marcher et voler