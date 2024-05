Sièges auto pour enfants : que valent les nouveautés du marché ?

Il y a quelques semaines, le Touring Club Suisse (TCS) avait anticipé la publication de son traditionnel test semestriel des sièges auto pour enfants pour alerter sur un modèle jugé particulièrement dangereux : le Peg Perego Viaggio Twist et sa Base Twist.

Avant même la publication complète des résultats du test 2024, le TCS alertait sur la dangerosité de ce modèle, qui présentait « des problèmes de sécurité critiques ». L’association suisse déconseillait alors fortement son achat et son utilisation : « Lors du crash test frontal avec le mannequin attaché dos à la route, la jambe de force s’est d’abord détachée de la base Isofix, puis la coque du siège s’est détachée de la base Isofix et a été projetée vers l’avant avec le mannequin. Il ne fait aucun doute que cela constitue un risque de blessure élevé pour l’enfant. Même lors d’un crash test avec le siège de ce modèle monté face à la route, le risque de blessures graves est important : lors de ce test, la jambe de force de la base Isofix a également rompu, puis les forces exercées lors du choc ont déchiré la coque en plastique de la base et le mannequin a été projeté vers le haut et vers l’avant. Par conséquent, il existe un risque élevé qu’un enfant heurte le siège avant ou le toit du véhicule » annonçait le TCS dans son communiqué.

En conséquence, le constructeur italien a réagi aux résultats du test en suspendant temporairement toute livraison supplémentaire du « Viaggio Twist » à ses distributeurs. Un modèle qui, on l’apprend maintenant : « contient l’ignifuge TCPP en quantité supérieure aux limites posées par la directive 2014/79/EU. » Un ignifuge TCPP suspecté d’être responsable de cancers chez les enfants.

Outre le modèle Peg Perego, ce sont cette année 23 autres modèles de sièges auto pour enfants qui ont été analysés par l’association suisse. Le TCS a évalué la sécurité, la maniabilité, l’ergonomie et la teneur en substances toxiques de toutes ces nouvelles références du marché et les a ajoutées à son portail permettant de comparer les sièges pour enfants disponibles. Un outil bien utile au moment de choisir le modèle qui va protéger l’enfant transporté.

Parmi les modèles testés, 15 sont notés comme « très recommandé », sept autres obtiennent la mention « recommandé » : des sièges qui dépassent les exigences légales, parfois de manière significative.

En plus du modèle Peg Perego Viaggio, un autre modèle obtient la mention « non recommandé » : le Silver Cross Discover i-Size. Son revêtement contient en effet une quantité du plastifiant DPHP qui dépasse clairement la limite du label de qualité LGA : « La mention « non recommandé » due à la teneur en substances nocives ne peut pas être compensée par les mentions « recommandé » obtenues dans d’autres catégories : elle est directement reportée sur la note globale. »

Tous les résultats des tests de sièges auto pour enfants réalisés par le TCS sont à consulter sur le portail de l’association.