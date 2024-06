Vous vous souvenez peut-être de la « Saucisse du vendredi », cette rubrique autrefois incontournable dans les colonnes de Caradisiac. Serge Berenguer, amateur de jantes à déport et curieux à ses heures perdues, s’amusait chaque semaine à exposer un véhicule lourdement préparé par son propriétaire avec des résultats parfois exotiques voire carrément burlesques.

Cette rubrique lui a d’ailleurs valu à l’époque de nombreux messages d’insultes de la part d’automobilistes défendant une certaine approche du tuning, celle illustrée dans un fameux reportage de l’émission Strip Tease dans les années 90 où le conducteur d’une Renault 21 à la sono monstrueuse demandait à son fils de ne pas « niquer la batterie ».

Signatune, le tuning dont on aime se moquer

Et c’est précisément le cadre choisi pour le clip du titre « Signatune » du regretté DJ Mehdi, filmé dans le nord de la France en 2006. Il suit la journée d’un jeune homme qui quitte l’appartement de ses parents pour se rendre à un rassemblement au volant de sa Honda Prelude de première génération à la préparation soignée.

La fameuse bataille des décibels

Sur les lieux du rassemblement bourrés d’Opel Tigra, Volkswagen Golf et autres Peugeot toutes plus colorées les unes que les autres, il joue son honneur face à un rival redouté et menaçant. Après quelques tentatives d’intimidation, les deux se battent dans un duel « no limit » où il faut faire cracher le plus de son possible des enceintes de sa voiture. Comme un film américain, le héros gagne face au méchant qui repart donc la queue basse au volant de sa Peugeot 405. Mais quelle tranche de vie !