Simplement intelligent : les blocs ceinture lumineux de Skoda

En 20 ans, Skoda est parvenu à se construire une toute nouvelle image, passant d'un constructeur de voitures rustiques à une marque forgée à la double communication du volume à bord, et des aspects pratiques. Une Skoda doit être plus spacieuse qu'un modèle équivalent chez Volkswagen, et elle doit aussi proposer des astuces intelligentes pour la famille.

Le bec verseur spécial pour le lave-glace, le parapluie, les espaces de rangement un peu partout ou encore le grattoir pour le parebrise avec la jauge pour l'usure des pneus, tout ceci n'est pas révolutionnaire, mais apporte ce petit quelque chose à Skoda qui a déposé un brevet pour une autre astuce : le bloc ceinture rétroéclairé.

Le bouton est en effet transparent et laisse passer la lumière du bloc pour permettre aux passagers, notamment arrière, de trouver facilement l'endroit de verrouillage de la ceinture. Pratique, dans des voitures qui sont toujours plus sombres : ce bloc servira aussi bien de nuit que de jour à bord de véhicules souvent entièrement noirs (y compris au niveau du ciel de toit), avec des surfaces vitrées toujours plus faibles. Même si, là encore en matière de visibilité périphérique, Skoda n'est pas le plus mauvais des élèves.