Skoda casse les prix sur le marché du SUV électrique

Début septembre, Skoda a levé le voile sur l'Enyaq, un SUV électrique. Dans la foulée, la marque a ouvert les carnets de commandes avec deux configurations techniques, les 60 et 80. Les prix semblaient déjà bien placés. Une impression qui se confirme avec le modèle d'accès, l'Enyaq 50. Pour rappel, cette déclinaison a un moteur de 150 ch et une batterie de 55 kWh, qui donne une autonomie selon le cycle WLTP de 340 km.

L'Enyaq 50 est affiché à 35 300 €, sans le bonus ! Comme Skoda annonce que les livraisons commenceront à l'été 2021, le bonus applicable sera celui de l'année prochaine, c’est-à-dire 6 000 €. Cela donnera donc un prix de départ de 29 300 €.

Skoda frappe très fort sur le marché des électriques. En effet, un Peugeot e-2008 commence à 37 850 € sans le bonus. Or, il a un moteur moins puissant (136 ch) et une plus petite batterie (50 kWh) qui donne une autonomie plus faible de 320 km. Surtout, le 2008 est un modèle compact de 4,30 mètres de longueur alors que l'Enyaq est un modèle familial de 4,65 mètres ! Le tchèque est donc plus habitable. Il annonce par exemple un coffre de 585 litres, contre 405 litres sur le Peugeot !

Un Hyundai Kona electric est un peu moins cher en prix d'accès, à 35 100 € mais là aussi avec un bloc de 136 ch et une batterie de seulement 39 kWh, qui donne une autonomie de moins de 300 km ! Et le coréen est aussi un modèle plus petit.

Skoda enfonce le clou avec un équipement déjà généreux, car la version 50 a en série : instrumentation numérique, écran tactile 10 pouces, clim auto bizone, freinage automatique d'urgence, aide au maintien dans la voie ou encore régulateur de vitesse.

Un positionnement canon… mais qu'il faut toutefois nuancer sur un aspect : cet Enyaq 50 a beau être très bien placé, il peut manquer de pertinence. En effet, on se voit mal prendre un véhicule familial avec un tel gabarit qui a seulement 340 km d'autonomie.