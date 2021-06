Skoda dévoile sa nouvelle stratégie et vise le top 5 européen

Skoda frappe fort en cette fin de semaine. Le constructeur tchèque dévoile en effet son plan "Strategy 2030" avec trois mots d'ordre : "expand", "explore" et "engage". La marque tchèque a de l'ambition sur plusieurs tableaux, à commencer par l'international, représentant l'expansion. Skoda désire tout simplement être le premier constructeur européen sur les marchés émergents, tels que l'Inde, la Russie et l'Afrique. Pour l'Inde, la tâche sera ardue puisque le groupe Volkswagen a historiquement échoué à percer sur ce qui s'annonce comme un marché qui pourrait suivre la croissance de la Chine d'il y a 20 ans. Skoda compte notamment sur son Kushaq, le premier fer de lance du groupe VW et de Skoda en Inde, pour prendre des parts de marché aux mastodontes tels que Maruti Suzuki.

S'imposer en Europe

L'ambition est encore plus grande en Europe : Skoda compte intégrer le Top 5 des constructeurs sur le Vieux Continent. Il faudra pour cela bousculer Volkswagen, leader, mais aussi Renault, second, Mercedes, Peugeot ou encore Ford et Toyota. Skoda est déjà au coude à coude avec les deux derniers cités, mais à environ 100 000 unités de Peugeot et Mercedes, et 200 000 unités de Renault.

La petite surprise du plan, c'est l'annonce de l'arrivée de trois nouveaux modèles 100 % électriques placés sous l'Enyaq. Skoda, qui a un double objectif (au moins 50 % de ventes en électriques et augmenter les volumes) n'aura d'autres choix que de proposer des voitures électriques plus compactes et plus abordables que l'Enyaq. Nous pouvons donc déjà supposer de l'arrivée d'une équivalente de la prochaine Volkswagen ID.2, entre autres.

La tâche sera d'autant plus ardue que Skoda souhaite conserver une marge opérationnelle d'au moins 8 %. Rappelons qu'il s'agit d'une des meilleures performances du groupe Volkswagen, à peu de choses près équivalente voire supérieure à celle d'Audi. Avec les lourds investissements consentis pour l'électrique et la transformation de la flotte, il faudra que les dirigeants se creusent sacrément la tête afin de maintenir de telles marges, tout en augmentant les volumes, et donc attirer de nouveaux clients.