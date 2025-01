Skoda écrit un nouvel épisode du feuilleton des rappels Takata

En 2017, le scandale Takata éclatait. Durant de nombreuses années, la firme japonaise a livré, à la quasi-totalité des constructeurs automobiles de la planète, des coussins gonflables qu’elle savait défectueux. En cause, l’un des composants du système de gonflage qui, avec le temps et suivant l’environnement dans lequel la voiture circule, peut se dégrader et éclater lors du déploiement de l’airbag.

L’année dernière, Takata a beaucoup fait parler, notamment à cause du rappel de plusieurs dizaines de milliers de Citroën. Une opération mal gérée à de nombreux niveaux sur laquelle nous revenions hier. L’épisode du jour ne concerne toutefois pas une marque française, mais l’un des blasons appartenant au groupe Volkswagen.

Difficultés de chiffrage

Skoda vient, en effet, de lancer, sous la référence 69KH, le rappel d’une partie des Citigo, Roomster, Fabia, Rapid, Octavia et Superb sorties de chaîne à compter du 24 septembre 2012 et jusqu’au 27 juin 2014. Une opération qui vient compléter la 69DU que nous évoquions il y a quelques mois.

Cette fois-ci, ce sont près de 20 000 autos qui pourraient avoir droit à un airbag conducteur tout neuf. Skoda France n’a toutefois pas été en mesure de confirmer ce chiffre.

L’utilitaire Praktik, dérivé du Roomster mais qui n’a jamais été distribué dans notre pays, est également concerné par ce rappel.