Skoda et le Tour de France une histoire de près de 20 ans

Skoda et le Tour de France, c’est une histoire qui a débuté en 2004 et qui durera au moins jusqu’en 2023. La marque, membre du groupe Volkswagen, s’intègre dans cet événement en tant que fournisseur des voitures officielles de toute l’organisation, dont la voiture rouge du directeur de course, Christian Prudhomme, qui troquera sur certaines étapes sa Superb hybride rechargeable pour un Enyaq électrique. Afin de réduire l’emprunte carbone du Tour, 100% des 250 véhicules mis à disposition pour l’évènement seront électrifiés.

Skoda fournira 10 véhicules pour les équipes de direction et 93 voitures pour le Tour de France (45 Octavia iV / 47 Superbe iV / 1 Volkswagen T-Roc cab en tant que voiture médicale) ainsi que de nombreuses équipes. La 1ère édition du Tour de France Féminin aura lieu du 24 au 31 juillet 2022 et Skoda accompagnera cette nouvelle compétition en fournissant la flotte automobile.

Skoda et le vélo c’est une histoire d’amour qui dure. Les pères fondateurs du constructeur, Vaclav Laurin et Klement, ont d’abord créé une fabrique de vélos, avant même de se lancer dans la production automobile. Depuis, la marque Tchèque s’investit dans de nombreuses compétitions professionnelles en tant que sponsor (Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège, La Vuelta, etc.) mais également en tant que partenaire comme actuellement avec la Fédération Française de Cyclisme.

Présent également au sein de la caravane avec un char et plusieurs Enyaq verts (aux couleurs du partenariat avec le maillot vert), Skoda distribuera des goodies (t-shirts, bobs, sacs cabas, ponchos) aux spectateurs.