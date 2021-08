Skoda Fabia (2021) : retrouvez-nous demain pour les premières images en direct de l'essai

La Fabia est la 3e meilleure vente de Skoda en France, derrière le Kamiq et l'Octavia. Un modèle important donc, régulièrement renouvelé depuis la première génération, sortie en 1999.

Avec cette quatrième génération, on a l'impression que la grenouille citadine polyvalente tchèque veut se faire plus grosse que le boeuf. Elle gonfle de tous côtés : plus 11 cm en longueur, plus 5 cm en largeur. Avec à la clé plus de place pour les passagers, mais surtout plus de place pour les bagages. Le volume de coffre atteint désormais les 380 litres, soit autant qu'une Volkswagen Golf ! Incroyable...

Dans l'habitacle, même montée en gamme que dans les autres modèles de la marque, avec la possibilité d'avoir une instrumentation numérique 10,25 pouces, et un grand écran tactle de 9,2 pouces avec une connectivité Android auto et Apple Car Play sans fil. L'éclairage d'ambiance fait par exemple aussi son apparition, tout comme la recharge de smartphone par induction.

Et la qualité perçue fait a priori aussi un bond, ce que nous vérifierons bien entendu in situ.

Toujours pas de diesel, mais pas d'hybride non plus

Sous le capot, des moteurs essence 3 cylindres soit atmosphérique MPI (65 et 80 ch), soit turbo TSI (95 ou 110 ch, ce dernier existant en boîte DSG7). Mais pas d'offre hybride ni même micro-hybride. Etonnant par les temps qui courent.

Les prix sont déjà connus, puisque la Fabia est disponible à la commande depuis fin juillet (livraisons en octobre). Ils s'étalent de 16 730 € en entrée de gamme 1.0 MPI 65 ch Active à 24 370 € en finition Style 1.0 TSI 110 DSG7.

Pas foncièrement donné pour une Fabia, qui devra justifier ses tarifs.

Rendez-vous est donné demain, pour découvrir les premières images de cette nouveauté tchèque, en direct de l'essai organisé en Pologne, dans la région de Gdansk.