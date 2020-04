Skoda organise des visites virtuelles des véhicules pendant le confinement

Les marques s'organisent en ces temps de confinement. Même si l'activité industrielle est réduite à sa plus simple expression, pas question de laisser partir des opportunités commerciales pour les mois à venir en ne maintenant pas un semblant de contact avec la clientèle.

Certaines marques ont déjà mis en place des dispositifs particuliers. Chez FCA, il s'agit du "Distributeur virtuel", qui permet de joindre une concession par visioconférence et d'avoir un entretien avec un conseiller ou le service après-vente pour toute question liée à son véhicule, mais aussi à un hypothétique achat futur.

Skoda UK (Royaume-Uni) va plus loin en lançant le "Virtual Showroom". Six employés sélectionnés par le constructeur disposent des véhicules suivants à leur domicile : Kamiq, Superb, Octavia, Karoq. Ils sont joignables par les particuliers en visioconférence et peuvent montrer des séquences vidéos sur certaines parties de l'auto.

Skoda explique que ce service a déjà du succès avec plusieurs centaines d'appels enregistrés depuis l'ouverture du service. Il n'empêche que se posera par la suite la question du maintien de ces moyens de communication d'un nouveau genre, qui pourraient tout à fait survivre à la crise et devenir permanents, à une heure où tout se fait sur smartphone.