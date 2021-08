Skoda teste la livraison au "coffre"

Skoda annonce l'arrivée d'une fonctionnalité intéressante. La marque, qui va pour l'instant la tester à Prague, veut permettre à ses clients de bénéficier de la livraison de colis directement à leur véhicule, notamment lorsqu'ils sont au travail. Un service déjà pratiqué par Volvo, notamment sur certains marchés. D'autres avaient voulu aller encore plus loin en livrant des colis par drone, mais cela semblait plus tenir du coup de communication qu'autre chose.

Ici, c'est donc bien réel et opérationnel. Grâce à l'application MySkoda et au Car Access (qui permet d'accéder au véhicule sans clé), le livreur pourra uniquement déverrouiller le coffre (avec un accès sans contact à usage unique) et déposer le colis. La localisation à distance du véhicule grâce à l'application permet à la société de livraison de le repérer aisément.

Skoda précise qu'il faut, en plus du Car Acess, disposer du pack "Remote Access". Celui-ci n'est disponible que pour les véhicules produits à partir de 2019. Pour l'heure, Skoda ne s'est associé à qu'à Alza, grand site tchèque de commerce en ligne. Le constructeur n'exclut pas d'étendre le dispositif à d'autres marchés par la suite.