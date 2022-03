Skoda va faire évoluer son design

Lors de sa conférence de presse annuelle, Skoda a indiqué qu'il s'apprête à présenter un nouveau langage esthétique. Le constructeur a accompagné cette annonce d'une image d'un véhicule flouté.

On devine un SUV, qui semble être un concept-car. Celui-ci pourrait ainsi faire sa première sortie au Mondial de l'Automobile à Paris en octobre, la marque ayant donné rendez-vous pour le second semestre 2022.

Ce nouveau design a un nom : "Modern Solid". On comprend que ce look veut donner aux véhicules une impression de robustesse. On devine par exemple sur le teaser un vitrage latéral qui s'arrête net pour ensuite laisser la place à une épaisse custode. On aperçoit aussi une signature lumineuse verticale et une calandre bien droite face à la route.

Le concept-car, au nom encore inconnu, pourrait donner un bon aperçu de la seconde génération du Kodiaq, le premier et donc le plus ancien des SUV de Skoda, qui devrait être lancé en 2023 ou 2024. La prochaine grande nouveauté de la marque sera toutefois la nouvelle génération de la Superb.

Le constructeur a également rappelé lors cette conférence qu'il développe trois nouveaux véhicules électriques, qui seront placés sous l'Enyaq.