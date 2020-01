Skoda Vision In : première image de l'extérieur

Le salon Auto Expo de New Delhi, en Inde, sera l'occasion, dès le 5 février, de présenter le début l'offensive sur ce marché pour le groupe Volkswagen, qui a designé Skoda comme la marque représentante du géant allemand sur place. Et force est de constater que la fièvre SUV ne touche pas que les marchés matures tels que l'Europe, puisque l'Inde affiche également un fort appétit, notamment pour les crossovers : Renault Kwid, Maruti Suzuki Vitara Brezza et... Skoda "In".

En attendant de connaître le nom définitif de l'auto, Skoda présentera au salon de New Delhi le concept Vision In, et après l'intérieur, voici une première image du design extérieur qui, sans grande surprise, se démarque assez fortement de ce que l'on connaît chez Skoda en Europe, notamment au niveau des feux et du bouclier. L'arrière est un peu plus proche des modèles européens, Kamiq et Scala en tête, avec ces feux en forme de "L" effilés.

Pour le moment, Skoda ne dit rien sur la fiche technique, mais on imagine la présence de petits moteurs essence et d'un choix de transmission, manuelle ou automatique.