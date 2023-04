Smart #3 : ses lignes et l'intérieur officialisés

Cette Smart #3 sera dévoilée au public, le 18 avril au salon de Shanghai. En attendant, nous découvrons ses lignes, déjà connues à vrai dire, et quelques éléments sur ce prochain crossover électrique.

Ainsi, on apprend qu’il s’équipe d’un écran tactile de 12,8 pouces, d’un toit panoramique, d'un système audio Beats à 13 haut-parleurs et qu’il sera proposé dans de nouvelles teintes : Orange Photon et Bleu Matte. L’intérieur pourra disposer d’un Marron Vibrant. Enfin, il sera présenté en Europe au salon de Munich en septembre 2023 pour un lancement prévu début 2024. C’est tout ce que l’on sait à ce jour.

Comme pour les lignes extérieures, la filiation avec la « petite » #1 est aussi évidente à l’intérieur. Grand écran central, petit affichage face au conducteur, aérateurs latéraux disposés en largeur, imposante console centrale, l’esprit de famille est bien là. On note tout de même l’apparition d’aérateurs centraux ronds, un peu dans l’esprit Mercedes. Quant aux places arrière et au coffre, ils ne sont pas encore visibles.

Smart ne dit pas un mot sur ses dimensions, pourtant généreuses. En effet, cet #3 devrait mesurer 4,44 m de long, soit la taille d’un Peugeot 3008. Cependant, il devrait davantage chercher des poux à un certain BMW iX1 (4,50 m), même si look est davantage typé SUV que crossover.

La Smart #3 sera bien évidemment mue par l’électricité. Sur ce point également, le constructeur reste timide. Néanmoins, ce dernier-né reprend la plateforme de la #1. On imagine donc qu’il reprendra le moteur de 272 ch dans sa version d’entrée de gamme et atteindre 400 ch dans une méchante version Brabus, via l’ajout d’un second moteur électrique. Des chiffres qui devraient être confirmés prochainement.