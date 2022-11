Le prochain SUV de Smart sera énorme

Pas besoin de vous traduire le terme « Smart » en Français pour comprendre que les dernières nouveautés de la marque autrefois consacrée aux micro-citadines s'éloignent franchement de la philosophie originelle de la marque. Le nouveau SUV #1 récemment essayé par la rédaction de Caradisiac mesure en effet 4,27 mètres de long ce qui le place au niveau d'un Peugeot 2008.

Et ce n'est que le début : le Smart #3 que vous pouvez d'ores et déjà admirer en photo grâce à la présentation du ministère chinois de l'industrie sera encore plus gros. D'un style assez proche du #1 mais avec un profil façon « coupé quatre portes », il mesurera 4,44 mètres de long soit exactement la taille d'un Peugeot 3008. Faudra-t-il alors renommer la marque « Big » ?

Plus de 400 chevaux sous le capot

Reprenant la plateforme du Smart #1, le #3 développera comme ce dernier 272 chevaux dans sa version de base et plus de 400 chevaux dans sa variante Brabus bimoteur haut de gamme. Il devrait aussi reprendre ses batteries de 66 kWh, autorisant au #1 une autonomie maximale de plus de 400 kilomètres. Tout juste présenté en Chine, ce Smart #3 devrait arriver en Europe d'ici l'année prochaine. Rappelons que la marque Smart appartient désormais à 50% à Geely, suite à la montée du groupe chinois au capital de Mercedes-Benz en 2018.