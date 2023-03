Smart #3 : un teaser en attendant sa révélation le 18 avril

Après la "petite" Smart #1, ce SUV #3 sera le deuxième modèle né sous l’ère Geely puisque cette dernière détient désormais 50 % de la marque. Tout d’abord, Smart confirme son nom #3 (ce qui n’est pas une surprise), ensuite elle confirme que son arrivée sur le marché européen est prévue pour cet été. En revanche, les données techniques sont encore tenues secrètes.

Ce beau bébé n’a plus de point commun avec les débuts de la marque de la fin des années 90. Avec une longueur de 4,44 m, il s’adressera davantage aux familles qu’aux célibataires résident dans les centres urbains. Il sera uniquement électrique et l’on devrait compter sur un moteur de 156 ch monté sur le train avant en entrée de gamme. Une version plus puissante de 272 ch, en propulsion cette fois-ci, devrait également faire son apparition.

Enfin, il n’est pas exclu qu’une déclinaison plus sportive de 400 ch soit au programme. Badgée Brabus, elle cumulerait ainsi les deux moteurs et deviendrait par la même occasion une quatre roues motrices. Au chapitre accumulateur, il devrait reprendre la batterie de la #1 qui revendique une capacité de 66 kWh.

Des lignes qui évoquent Mercedes

Par rapport à la version chinoise, les lignes de ce Smart #3 semblent en tout point identiques. À noter que la découpe des vitres latérales, ainsi que la ligne de toit plongeante évoque un peu l’univers Mercedes. Une remarque que l’on peut faire pour la partie arrière, au niveau des feux par exemple. Il y a tout de même des similitudes avec un certain Mercedes EQA...